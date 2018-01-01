İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin 2018’e huzur ve güven içinde girebilmesi için görev sahalarındaki her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini vurgulayan Soylu, "Jandarması, polisi, sahil güvenlik personeli, bekçisi, zabıtası ile İçişleri Bakanlığına bağlı yaklaşık çeyrek milyon personelimiz, vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirebilmesi; AVM’lerde, yollarda, eğlence yerlerinde, şehirlerin meydanlarında, evlerimizde 2018’i umutlarımıza gölge düşmeden karşılayabilmek için görev başında olacaklardır. Değerli vatandaşlarımızdan sadece görevli personelimizin uyarılarına dikkat etmelerini ve trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını rica ediyoruz. Anadolu toprakları üzerindeki 946 yılbaşı gecesinde olduğu gibi inşallah bu yıl da ülkemizin her köşesindeki vatandaşımızla kardeşlik, huzur ve barış içinde yeni yılı karşılayacağız. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk, huzur vesilesi olmasını diliyoruz" dedi.

Diğer taraftan, yeni yıla girerken, Malatya’da da günler öncesinden önlemler alındı.

İHA