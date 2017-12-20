Kentin merkezinde İnönü Mahallesi’nde bulunan Devlet Demir Yolları (TCDD) Lojmanlarında, 25 yaşındaki H.İ.I., iddiaya göre evde tartıştığı babası Abdullah Işıldak’ı (54) bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Ambulansı yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Abdullah Işıldak kurtarılamadı.

TCDD’de lojistik memuru olarak çalıştığı öğrenilen Işıldak’ın cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırılırken, olayın zanlısı H.İ.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA