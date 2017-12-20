20 Aralık 2017 Çarşamba

Babanın acı ölümü

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, babasını bıçaklayarak katletti.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
Babanın acı ölümü

  Kentin merkezinde İnönü Mahallesi’nde bulunan Devlet Demir Yolları (TCDD) Lojmanlarında, 25 yaşındaki H.İ.I., iddiaya göre evde tartıştığı babası Abdullah Işıldak’ı (54) bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Ambulansı yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Abdullah Işıldak kurtarılamadı.

TCDD’de lojistik memuru olarak çalıştığı öğrenilen Işıldak’ın cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırılırken, olayın zanlısı H.İ.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahBir GençBabasını Bıçakladı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017