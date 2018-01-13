13 Ocak 2018 Cumartesi

BABA VAHŞETİ!

Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına şiddet, tüm gerçekliği ile varlığını sürdürüyor. Bu anlamda Malatya’da korkunç bir olay yaşandı. Bir “adam”, çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
BABA VAHŞETİ!

  Malatya'da tartıştığı eşi tarafından çocukların gözü önünde bıçaklanan bir kadın yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi Kerkük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay K. (32) ile eşi Murat K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
  Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Murat K., eşi Şenay K.'yı 2 çocuğunun gözleri önünde bıçakla yaraladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra 2 çocuğunu yanına alıp bir özel araç ile olay yerinden kaçarak Elazığ istikametine seyir halinde olan Murat K. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA-Haber Merkezi)

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