Malatya'da tartıştığı eşi tarafından çocukların gözü önünde bıçaklanan bir kadın yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi Kerkük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay K. (32) ile eşi Murat K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Murat K., eşi Şenay K.'yı 2 çocuğunun gözleri önünde bıçakla yaraladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşini bıçakla yaraladıktan sonra 2 çocuğunu yanına alıp bir özel araç ile olay yerinden kaçarak Elazığ istikametine seyir halinde olan Murat K. polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.



(İHA-Haber Merkezi)