Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Elazığ-Malatya yolunda uygulama yaptı. Polis, Narkotik köpeği Bixi ile Elazığ istikametine giden otobüsü durdurarak arama yaptı. Köpeğin yolcu koltuklarının üst kısmındaki el bagajı bölümüne tepki vermesi üzerine, polis arama yaptı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramada ayakkabı kutusu içerisinde bin 450 adet ecstasy hap ve kutudaki ayakkabılarda ise 33 gram kokain maddesi ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddelerle ilgili otobüste 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ile ilgili yakalanan şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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