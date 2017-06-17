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Ayakkabıda ecstasy, kutusunda kokain

Elazığ-Malatya yolunda bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada ayakkabı kutusunda ecstasy, ayakkabıda ise kokain ele geçirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:35
Ayakkabıda ecstasy, kutusunda kokain

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Elazığ-Malatya yolunda uygulama yaptı. Polis, Narkotik köpeği Bixi ile Elazığ istikametine giden otobüsü durdurarak arama yaptı. Köpeğin yolcu koltuklarının üst kısmındaki el bagajı bölümüne tepki vermesi üzerine, polis arama yaptı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
  Yapılan aramada ayakkabı kutusu içerisinde bin 450 adet ecstasy hap ve kutudaki ayakkabılarda ise 33 gram kokain maddesi ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddelerle ilgili otobüste 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ile ilgili yakalanan şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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