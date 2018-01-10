10 Ocak 2018 Çarşamba

‘ATİK’ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMADI

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapılan operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi. “Atik” adlı narkotik köpeğinin operasyondaki başarısı hayran bıraktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:00
‘ATİK’ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMADI
 Ulaş ilçesi Kovalı köyü mülki sınırları içerisinde Malatya-Tokat D-850 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, Diyarbakır istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, şahsın çantasında gizlenmiş vaziyette bin 117 gram kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA
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