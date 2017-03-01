01 Mart 2017 Çarşamba

Ateşle yaklaşmayın!

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte tarla ve bahçe bakımları başlarken; Büyükşehir Belediyesi çiftçileri kontrolsüz ateş yakmamaları konusunda uyardı.

01 Mart 2017 Çarşamba 11:19
Ateşle yaklaşmayın!

  Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından son 15 gün içerisinde 20 adet bahçe ve 52 adet ot yangını olmak üzere toplam 72 yangına müdahale edildiği belirtilerek, vatandaşların bahçe ve tarla bakımlarını yaparken, ot ve çırpıların toplanması sırasında dikkat etmesi gerektiği kaydedildi.

DİKKATLİ OLUN
  Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, çok zararlı ot ve çırpıların yakılması halinde tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Tedbirsiz ve gelişigüzel yakılan ateşlerin kontrolden çıkarak, can ve mal kaybı gibi bir felakete sebep olduğu belirtilen açıklamada, çiftçilerin bu konuda çok dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

BELEDİYE BİLGİLENDİRİYOR
  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın olaylarının çıkmaması ve çıkan yangınlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik vatandaşlara eğitimler veriyor. Verilen bilgilere göre, eğitim çalışmaları kapsamında ilçe kaymakamlıkları ile yapılan işbirliği neticesinde başta çiftçiler olmak üzere, muhtar, imam, öğretmen ve öğrencilere seminerler verilerek, bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. (BÜLTEN)

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