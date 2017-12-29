29 Aralık 2017 Cuma

AŞIRI HIZIN SONU...

Elazığ’da alkollü sürücünün hızlı kullandığı otomobille biri minibüs iki aracın arasından geçmeye çalışırken yaptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 12 kişi yaralandı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:18
AŞIRI HIZIN SONU...
   Kaza, önceki gece merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine aşırı hızla seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö. idaresindeki 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP 2273 plakalı minibüs ve 63 ZF 739 plakalı su tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde alkollü sürücünün hızlı bir şekilde ilerlediği ve makas atmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Sulama yapan ve dörtlüleri yanık olan su tankeri ile minibüsün arasına giren otomobil, minibüsün devrilmesine neden oluyor.

İHA
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