Kaza, önceki gece merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine aşırı hızla seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö. idaresindeki 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP 2273 plakalı minibüs ve 63 ZF 739 plakalı su tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde alkollü sürücünün hızlı bir şekilde ilerlediği ve makas atmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Sulama yapan ve dörtlüleri yanık olan su tankeri ile minibüsün arasına giren otomobil, minibüsün devrilmesine neden oluyor.

İHA