01 Mart 2017 Çarşamba

Aşırı hızdan yan yattı

Alt geçitte meydana gelen trafik kazasında aşırı hız yapan pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yattı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

01 Mart 2017 Çarşamba 11:22
Aşırı hızdan yan yattı

  İddiaya göre, Malatya'da Doğu istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde bulunan Serdar U idaresindeki 44 BB 381 plakalı pikap araç, aşırı hız nedeniyle Şire Pazarı Alt geçinde savrularak, yan yattı. Araç yaklaşık 50 metre sürüklenirken, karşı yönden seyir eden başka aracın olmaması daha büyük bir faciayı önlediği öğrenildi.

ULAŞIMA KAPANDI
  Kazada, araçta bulunan sürücü Serdar U ve yanındakiler Serdar K. ile Ramazan U. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Yan yatan aracın kaldırılması için çağrılan çekicinin gelmesi beklenirken, polis kazanın meydana geldiği şeritleri ulaşıma kapattıapple-converted-space">. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar U., Enes K. ve Ramazan U’nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA
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