26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Arkasına bile bakmadan kaçtı!

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı. Polis şimdi kaçak sürücüyü arıyor.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
Arkasına bile bakmadan kaçtı!

  Kaza, Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Yıldız Mete'ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 LY 156 plakalı otomobil çarptı. Kazada yol kenarına savrulan Mete yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
  Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
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