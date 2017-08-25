Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Maden ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Tatar (44) idaresindeki arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Tatar, ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tatar, hayatını kaybetti. Tatar'ın, aracın bakımı için Malatya’ya geldiği ve bakımını yaptırdıktan sonra Şırnak'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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