25 Ağustos 2017 Cuma

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Arazöz devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı arazöz aracının bakımı için Malatya’ya gelen ve bakımını yaptırdıktan sonra Şırnak'a gitmek için yola çıkan sürücü, Elazığ-Diyarbakır yolu Maden ilçesi çıkışında kaza yaptı. Sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:30
Arazöz devrildi, sürücü hayatını kaybetti

  Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Maden ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Tatar (44) idaresindeki arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Tatar, ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tatar, hayatını kaybetti. Tatar'ın, aracın bakımı için Malatya’ya geldiği ve bakımını yaptırdıktan sonra Şırnak'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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