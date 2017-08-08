08 Ağustos 2017 Salı

Arapgir ve Kuluncak’ta yangın çıktı

Malatya’nın Arapgir ve Kuluncak ilçelerinde aynı anda yaşanan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08 Ağustos 2017 Salı 11:50
Arapgir ve Kuluncak’ta yangın çıktı

  Edinilen bilgiye göre Arapgir ilçesi Suceyin Mahallesi Yeşilyayla mezrasında bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine mezraya gelen ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı. Köylülerin de yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kentteki bir diğer yangın ise Kuluncak ilçesi Kızılmağara Hacıhasanlar Mezrasında yaşandı. Burada bulunan bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Her iki yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA
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