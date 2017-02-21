Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde hakkında arama kararı bulunan bir FETÖ’cü yakalandı. Asayiş uygulamasında ayrıca esrar maddesi de ele geçirildi.
21 Şubat 2017 Salı 17:10
Malatya İl Jandarma Komutanlığından verilen bilgilere göre, 14-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yol kontrolü sırasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 kişinin yakalandığı belirtildi. FETÖ’cü şahsın işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.
Asayiş uygulamasında ayrıca 4 kilo 929 gram kubar esrar maddesi, 68 gram kenevir tohumu ve 1 adet 100 TL değerinde sahte para ele geçirildiği belirtildi.
Toplam 12 bin 271 kişinin sorgulandığı uygulamada 32 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde de 5 bin 337 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 192 araç sürücüsüne ceza kesilirken 88 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Uygulamada ayrıca 74 okul servisi kontrol edildi.
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