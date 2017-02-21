21 Şubat 2017 Salı

Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde hakkında arama kararı bulunan bir FETÖ’cü yakalandı. Asayiş uygulamasında ayrıca esrar maddesi de ele geçirildi.

21 Şubat 2017 Salı 17:10
Aranan FETÖ’cü yol kontrolünde yakalandı
  Malatya İl Jandarma Komutanlığından verilen bilgilere göre, 14-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yol kontrolü sırasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 kişinin yakalandığı belirtildi. FETÖ’cü şahsın işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.
Asayiş uygulamasında ayrıca 4 kilo 929 gram kubar esrar maddesi, 68 gram kenevir tohumu ve 1 adet 100 TL değerinde sahte para ele geçirildiği belirtildi.
Toplam 12 bin 271 kişinin sorgulandığı uygulamada 32 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde de 5 bin 337 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 192 araç sürücüsüne ceza kesilirken 88 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Uygulamada ayrıca 74 okul servisi kontrol edildi.
İHA
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