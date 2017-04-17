Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ve PKK üyesi olma suçundan aranması bulunan 3 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okulda yakalandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

KYK kapsamında meslekten ihraç edilen ve savcılıkça aranması bulunan eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK üyesi olma sucundan aranan F.G, oylarını kullanmak için gittikleri okullarda polis tarafından yapılan uygulama ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK