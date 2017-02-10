Malatya’da, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan 55 kişi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 55 kişi, 30 Ocak -05 Şubat 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ