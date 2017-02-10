10 Şubat 2017 Cuma

Aranan 55 şahıs yakalandı

Hakkında arama kararı bulunan 55 kişiyi polis ekipleri yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
Aranan 55 şahıs yakalandı

  Malatya’da, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı hakkında arama kararı bulunan 55 kişi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
  Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 55 kişi, 30 Ocak -05 Şubat 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya