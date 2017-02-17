17 Şubat 2017 Cuma

Aranan 1 kişi Malatya’da yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı. Polis, 1 şüpheliyi Malatya’da yakaladı.

17 Şubat 2017 Cuma 11:15
Aranan 1 kişi Malatya’da yakalandı

  Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen ya da açığa alınan 13 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kararının ardından harekete geçen polis, 10 şüpheliyi Nurdağı, 1 şüpheliyi Malatya ve 1 şüpheliyi de Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ 1 KİŞİ ARANIYOR
  1 kişinin yakalanamadığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Polislerin şüpheli 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

İHA
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