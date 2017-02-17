Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen ya da açığa alınan 13 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kararının ardından harekete geçen polis, 10 şüpheliyi Nurdağı, 1 şüpheliyi Malatya ve 1 şüpheliyi de Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ 1 KİŞİ ARANIYOR

1 kişinin yakalanamadığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Polislerin şüpheli 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

İHA