TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Elazığ-Malatya karayolu üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü civarından Karakaya Barajı'na atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşın naaşının bulunabilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 14 birinci sınıf dalgıç ve bir dalış tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi görevlendirildiği bildirildi.

AÇIKLAMA

Açıklamada, “Arama bölgesi derinliğinin 70-80 metre aralığına ulaşması nedeniyle görevlendirilen söz konusu Arama Kurtarma Timi, Kömürhan Köprüsü altına kurulan yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla arama faaliyetlerine başlamıştır” denildi.

MALATYA OTOBÜSÜNE BİNDİ…

1 Aralık tarihinde Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havva Deringöl, Elazığ mini terminalden Malatya minibüsüne bindi. Minibüs Kömürhan Köprüsü’ne geldiğinde genç kız araçtan indi ve bir daha da haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması yaparken, balıkçılar da 5 Aralık tarihinde Karakaya Barajı’nda, Deringöl’ün kimliği ve bir miktar parasının içinde olduğu cüzdanı buldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü’nün çevresinde 2 gün dalış yaparak arama yaptı fakat derinliğin fazla olması nedeniyle sonuç alınamadı.

SU ALTI ROBOTU İLE ARAMA

Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri'ne yazı yazılarak özel bir ekibin gelerek teknik cihazlarla arama yapılması istendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma Gurup Komutanlığına bağlı 1. Sınıf 15 kişilik dalgıç ekibi dün Elazığ'a geldi. Ekip ön önceleme yapmasının hemen ardından bugün uzaktan kumandalı kameralı su altı robotu ile arama çalışmalarına başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de, gelen ekibe eşlik etti.

Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine yapılan arama çalışmalarının bölgede yapılacak olan detaylı arama ve taramadan sonra sona ereceği bildirildi. Bu kapsamda TSK da arama faaliyetlerine katıldı.

İHA