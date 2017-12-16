16 Aralık 2017 Cumartesi

Aralarında cumhuriyet savcısı da var!

Malatya’da FETÖ operasyonları hız kesmeden sürüyor. Yapılan son operasyonda aralarında görevden ihraç edilen cumhuriyet savcısının da bulunduğu 44 kişi yakalandı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 10:10
Aralarında cumhuriyet savcısı da var!

  Polis ekipleri Malatya’da 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM, Narkotik, Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyona 220 polis katılırken, eş zamanlı operasyonlarda 84 şahsın sorgulandığı bildirildi. Yapılan sorgulamalarda, Türkiye genelindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında ihraç edilen eski cumhuriyet savcısının da yer aldığı 21 firari şahıs yakalandı. Yine örgütün güncel yapılanması içerisinde aktif olarak görev alan 23 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 44 şüpheli sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonlarda şüpheliler üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 18 bin 210 TL, 600 ABD doları, 215 euro, 12 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 11 adet sahte kimlik, 4 adet pasaport ve çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahFetö44 Kişi

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