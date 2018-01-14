14 Ocak 2018 Pazar

ARAÇTAN KAÇAK TÜTÜN ÇIKTI

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi nedeniyle Diyarbakır, Bingöl ve Malatya'ya geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevreyolu’nda emniyet ve kontrol devriyesine çıktı. Devriye sırasında Aşağıdemirtaş Köyü yolu girişinde park edilmiş A.S.'ye ait şüpheli 44 plakalı bir hafif ticari aracı fark eden ekipler, inceleme yaptığında kıyılmış satışa hazır 250 kilogram tütün buldu.

14 Ocak 2018 Pazar 17:06
ARAÇTAN KAÇAK TÜTÜN ÇIKTI

  Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi nedeniyle yol güvenliği alan jandarma ekipleri 250 kilogram tütün ele geçirdi. Tütünle yakalanan şahsa 215 bin 525 lira ceza kesildi. 

PARA CEZASI KESİLDİ
  Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi nedeniyle Diyarbakır, Bingöl ve Malatya'ya geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre yolunda emniyet ve kontrol devriyesine çıktı. Devriye sırasında Aşağıdemirtaş Köyü yolu girişinde park edilmiş A.S.'ye ait şüpheli 44 plakalı bir hafif ticari aracı fark eden ekipler, inceleme yaptığında kıyılmış satışa hazır 250 kilogram tütün buldu. Bunun üzerine araç sahibi A.S. hakkında 4733 sayılı kanun kapsamında toplam 215 bin 525 lira idari para cezası kesildi.

Tütünlere ekipler tarafından el konulurken, cezai işlemin ardından ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.

İHA
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