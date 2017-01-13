Yeşiltepe’de bir otomobil bilinmeyen bir sebeple aniden alev aldı. Olay Yeşiltepe, Atatürk Mahallesi Sağlık Ocağı karşısında meydana geldi. Sağlık Ocağının karşısında otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar, durumu hemen Malatya Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alev alan otomobili söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, araçta yaklaşık 10 bin TL’lik bir zararın olduğu öne sürüldü. Gazi Mahallesi Orta Camii imamına ait olduğu iddia edilen otomobilin, elektrik şasesinden dolayı alev aldığı tahmin ediliyor.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

TAHİR ÖZÇELİK