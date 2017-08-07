Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Günpınar Şelalesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma D.’nin yönetimindeki 44 EY 788 plakalı otomobil virajı alamayarak karşıdan yönden elen Fatih F. (26) idaresindeki 34 JN 5909 plakalı otomobile çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

Kazada Cuma D.’nin kullandığı araç çarpışma sonrası yaklaşık 10 metre takla atarak bahçeye devrildi. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede bölgeye ekipler yönlendirilirken araçta sıkışan Cuma D. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Her iki aracın sürücüsü de ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken yaralılardan Cuma D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



İHA