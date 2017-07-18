18 Temmuz 2017 Salı

“Anıt ağaç” olması planlanıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 200 yıllık olduğu belirlenen çınar ağacının 'anıt ağaç' olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
“Anıt ağaç” olması planlanıyor

  Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi Enlig mevkiinde 200 yıllık olduğu belirlenen çınar ağacının 'anıt ağaç' olarak tescillenmesi için Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. 200 yıllık olduğu belirlenen çınar ağacını yerinde inceleyen Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, ağacın anıt ağaç statüsüne alınması için çalışma başlatacaklarını söyledi. İskenderoğlu, çınar ağacının tabiat varlığı kapsamında anıt ağaç olarak tespit edilip koruma altına alınması için gerekli girişimlerin en kısa sürede başlatılacağını belirtti.

İHA
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