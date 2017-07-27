27 Temmuz 2017 Perşembe

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Akçadağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:51
Akçadağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
  Edinilen bilgilere göre Akçadağ ilçe merkezinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.Y. ile H.A.A bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan iki kişi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İHA
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