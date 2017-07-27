Edinilen bilgilere göre Akçadağ ilçe merkezinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.Y. ile H.A.A bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan iki kişi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA