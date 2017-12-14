14 Aralık 2017 Perşembe

Akaryakıt tankeri dehşet saçtı

Malatya-Gölbaşı Karayolunda üzücü bir kaza meydana geldi. Bir akaryakıt tankeri küçükbaş hayvan sürüsüne daldı, 66 yaşındaki çoban Sürmeli Deli, tankerin altında kalarak hayatını kaybetti, 30 hayvan ise telef oldu.

14 Aralık 2017 Perşembe 10:43
Akaryakıt tankeri dehşet saçtı

  Malatya-Gölbaşı Karayolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Sıddık Kızıl (52) yönetimindeki 33 B 4670 akaryakıt yüklü tanker, küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Feci kazada, çoban Sürmeli Deli (66) tankerin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken 30 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMASIN!
  Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Erkenek Muhtarı Cengiz Yalvaç, aynı bölgede daha öncede benzeri ölümlü kazaların yaşandığını ifade ederek, “Araçlar bu yolda çok hızlı seyrediyorlar. Bölge halkı olarak yetkililerden, bu yola elektronik denetim sistemi yapılmasını istiyoruz. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmasını istemiyoruz" dedi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden çobanın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, sürünün çoban köpeği ise uzun süre kaza yerinden ayrılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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