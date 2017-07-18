18 Temmuz 2017 Salı

AK Partili Yücekaya, toprağa verildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden AK Parti Akçadağ İlçe eski Başkanı Vahap Yücekaya’nın cenazesi toprağa verildi.

18 Temmuz 2017 Salı 11:43
AK Partili Yücekaya, toprağa verildi
 İki yıl önce kanser teşhisi konulduktan sonra İstanbul'da özel bir hastanede yapılan operasyonla sol akciğeri ameliyatla alınan, ardından da kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Yücekaya, Pazar günü fenalık geçirerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

AK PARTİ TEŞKİLATI ORADAYDI

Yücekaya'nın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yücekaya’nın cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan ilçe belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İHA

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