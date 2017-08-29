29 Ağustos 2017 Salı

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Ağaçta takılı kalan kuş kurtarıldı

Malatya’da bir ağacın dalına takılarak mahsur kalan kuş, itfaiyenin uzun uğraşları ile özgürlüğüne yeniden kavuştu.

29 Ağustos 2017 Salı 12:46
Ağaçta takılı kalan kuş kurtarıldı
  Tecde Mahallesinde bir evin bahçesinde yaklaşık 20 metrelik ağaçta bir kuşun mahsur kaldığını gören bahçe sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri kanadı ağacın dalına takılan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bahçeye merdivenli itfaiye aracı giremeyince ekipler açılabilen sürgülü merdiveni bahçeye taşıyarak ağaca çıktı. Kuşu özgürlüğüne kavuşturmak için zaman zaman canını tehlikeye atan itfaiye erleri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası kuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kısa süreli de olsa mahsur kalan kuş, kurtulur kurtulmaz yeniden özgürlüğe kanat çırparken, bahçe sahibi çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.
İHA
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