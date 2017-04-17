Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından Adliye çevresine bariyerler konuldu. Tedbirler kapsamında adliye giriş çıkışları kapatıldı. Yaklaşık bin 830 emniyet personeli referandumda görev aldı. Adliye etrafından kuş uçurtmayan ekipler, geçiş güzergahlarının hepsini denetledi. Şüpheli bulunan şahıslar kısa süreli sorguya alınırken, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise seçim öncesi ve sonrası yapılan tüm çalışmaları yakından takip etti.



TAHİR ÖZÇELİK