02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

9 aylık Suriyeli bebek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beşiğinde uyuduğu sırada demirlere sıkışan 9 aylık Suriyeli bebek hayatını kaybetti. Bebeüğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:03
9 aylık Suriyeli bebek hayatını kaybetti

  Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne gelen Suriyeli İsmail ailesi, henüz 9 aylık olan Meryem İsmail isimli kız bebeklerini gece beşiğine bırakıp uyudu. Gece saatlerinde çocuğunu kontrol etmek isteyen anne, minik Meryem’in nefes almadığını fark etti. 

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin, beşiğin yan tarafında bulunan demirlere kafasının sıkışması sonucunda nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Meryem İsmail’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya