01 Ocak 2018 Pazartesi

800 polisten huzur uygulaması

Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9 kapsamında Malatya’da da 800’ün üzerinde polisin katıldığı huzur uygulaması gerçekleştirildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:36
800 polisten huzur uygulaması

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde 29 Aralık günü saat 18.30-23.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 158 ekip, 810 personel ve 2 detektör köpek katıldı.

5 BİN 109 ŞAHIS İNCELENDİ
  Yapılan uygulamada toplam 5 bin 109 şahıs incelenirken 172 umuma açık yer ve iş yeri denetlendi. Denetlemelerde 4 işyeri ile ilgili cezai işlem uygulanırken 21 aranan şahıs da yakalandı. Uygulama esnasında yapılan aramalarda 2 tabanca ve 29 adet mermi de ele geçirildi.

5 şahsa adli-idari işlemin yapıldığı denetimlerde trafik yönünden ise 598 araç kontrol edildi ve 18 araç sürücüsüne toplam 9 bin 590 TL cezai işlem uygulandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahHuzur Uygulaması

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