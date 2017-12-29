29 Aralık 2017 Cuma

8 KİŞİYE FETÖ TUTUKLAMASI

Malatya'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i daha tutuklandı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:13
8 KİŞİYE FETÖ TUTUKLAMASI
   Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şubelerinin koordinesinde Malatya'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında eski savcının da bulunduğu 21 şüpheli kısa süre önce tutuklanmıştı.

   Şüphelilerden 10 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken 8 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklanan 8 kişi sağlık kontrolünün ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA
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