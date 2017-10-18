18 Ekim 2017 Çarşamba

7 Jandarma Astsubay gözaltında

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:46
7 Jandarma Astsubay gözaltında
  Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın ‘Askeri mahrem yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Tokat, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda halen görevde bulunan 7 Jandarma Astsubay gözaltına alındı.
Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya KOM’a götürüldü.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah7 Jandarma AstsubayGözaltı

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