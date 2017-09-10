10 Eylül 2017 Pazar

Valinin makam aracının önüne atladı

7 ev soyan zanlı suç üstü yakalandı

Malatya'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı, polisin başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi.

10 Eylül 2017 Pazar 15:20
7 ev soyan zanlı suç üstü yakalandı
  Malatya'da son dönemlerde yaşanan 7 ayrı ev hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M. Ç.'yi (35) son işinde suç üstü yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ev faresinin, yapılan sorgulamasında 28 yıl hapis cezasıyla arandığı da tespit edildi.
Polisteki sorgusunun ardından hırsızlık zanlısı M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
İHA
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