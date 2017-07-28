Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol ve arama tarama faaliyeti sırasında Diyarbakır istikametinden İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 63 yaşındaki Hanım O.'nun iki bacağında poşetler içerisinde sarılı vaziyette 2 kilo 75 gram toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Hanım O., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

885 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolunda icra edilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında ayrıca Siirt'ten, İstanbul istikametine gitmekte yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir şahsın olduğu koltuğun üst bagaj bölümünde poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette 885 gram esrar ele geçirildi.

İHA