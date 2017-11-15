15 Kasım 2017 Çarşamba

6 kilo esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince Malatya istikametinden Yozgat istikametine giden bir minibüs durduruldu. Yapılan aramada 6 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:51
6 kilo esrar ele geçirildi

  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Malatya-Kayseri D-300 karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü sınırlarında yapılan yol kontrol, arama ve tarama faaliyetleri sırasında Malatya istikametinden, Yozgat istikametine giden bir minibüs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Geçim' ile birlikte minibüsün içerisinde yapılan aramada aracın iç döşemelerine gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde 6 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Minibüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sivas ve Gürün kapalı cezaevlerine gönderildi.

İHA
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