14 Ağustos 2017 Pazartesi

6 itfaiye aracı söndürmeye çalıştı

Pütürge ilçesinde bir depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. 6 araçlık itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:50
6 itfaiye aracı söndürmeye çalıştı

  Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi bakımevi yanında bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 6 araçlık itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın; güçlükle kontrol altına alınırken, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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