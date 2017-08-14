Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi bakımevi yanında bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 6 araçlık itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın; güçlükle kontrol altına alınırken, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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