04 Kasım 2017 Cumartesi

560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:46
560 paket kaçak sigara ele geçirildi

  4 farklı olayda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirilirken olaylarla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri - Malatya yolu uygulama noktasında Suriye uyruklu A.A.'dan 610 paket, M.A.'dan ise 560 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Malatya yolu uygulama noktasında bir otobüste yapılan aramalarda 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken otobüs sürücüsü A. K.'ya 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. Yine ekipler tarafından Malatya yolu uygulama noktasında 33 plakalı çekici ve dorsede yapılan aramalarda 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken araç sürücüsü B.P.'ye 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Olaylarla ilgili 4 kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaçak Sigara

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