Yeşiltepe Seyran Mahallesi Dinamik Sokak’ta 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katını bir anda alevler sararken, mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangını söndürmek için olay yerine 5 itfaiye aracı gönderildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangına hemen müdahale etti.

YANGIN KISA ZAMANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Her ihtimale karşı olay yerinde elektrik ve doğalgaz kaçağına karşı ekipler de hazır bulunduruldu. 112 ve polis ekiplerinin de yer aldığı olay yerinde, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yangını kısa zamanda söndürdü. Ölen veya yaralanmanın olmadığı yangında büyük bir oranda mal kaybı meydana geldi. Yangının, rüzgârın da etkisiyle etrafa kısa sürede yayılan mangal ateşinden meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MUTLU SARIGÜL