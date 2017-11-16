Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü Malatya-Kayseri karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında, Malatya istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan kargo yüklü kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Kargo sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para cezası kesildi.

Ele geçirilen kaçak tütün imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA