16 Kasım 2017 Perşembe

4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:39
4 ton kaçak tütün ele geçirildi

  Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi Bahçeiçi Köyü Malatya-Kayseri karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında, Malatya istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan kargo yüklü kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Kargo sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para cezası kesildi.

Ele geçirilen kaçak tütün imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaçak Tütün

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