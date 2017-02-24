Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürütenlere yönelik olarak 13 Şubat 2017 tarihinde 29’u Malatya’da 2’si de İstanbul’da olmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 31 adrese iş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 23 şüpheli hakkında, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ceza Hakimliği tarafından alınan ifade işlemlerinin ardından 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK