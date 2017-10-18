18 Ekim 2017 Çarşamba

35 metrelik vinçte kalp krizi geçirdi

Malatya’da bir inşaatta 35 metrelik vinçte kalp krizi geçiren operatör, itfaiyenin yardımı ile aşağı indirildi.

14 Ekim 2017 Cumartesi 17:50
35 metrelik vinçte kalp krizi geçirdi
  Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan olayda bir inşaatta 35 metrelik vinçte operatör olarak çalışan Hüsamettin Çakırsoy kalp krizi geçirdi. Operatörün, durumu çalışma arkadaşlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 35 metrelik vinçte olan hastaya müdahale edemeyince Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden destek istendi. Kısa süre de olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 42 metrelik merdiven yardımıyla kuleye çıkarak kalp krizi geçiren operatörü aşağı indirdi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği vinç operatörü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA
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