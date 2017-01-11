Malatya Valiliği OHAL Bürosu’ndan verilen bilgilere göre FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî iddiası nedenleriyle daha önce gözaltına alınan ve görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin aralarında bulunduğu 35 kişiden 27’si tutuklandı, 8 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EMNİYET 30 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı iltisaklı olmaları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Turgut Özal ve Rahime Batu özel okullarında öğretmenlik yapan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli 11 il ve 35 ayrı adreste yapılan operasyon sonucu ise 30 kişi gözaltına alındı. Ayrıca PKK / KCK Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü 4 ayrı adreste yapılan operasyonlar sonucu 4 kişiyi gözaltına aldı.

HABER MERKEZİ