01 Temmuz 2017 Cumartesi

3 otomobil kaza yaptı: 9 yaralı

Malatya’dan Adana’ya giden otomobil, bir başka otomobil ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde çarpıştı. 1 otomobilin daha karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:53
3 otomobil kaza yaptı: 9 yaralı

  Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Muharrem Kaya yönetimindeki 80 DR 159 plakalı otomobil ile Mahmut Düzyol yönetimindeki 27 V 4571 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen Sevim Güneysu idaresindeki 02 BF 148 plakalı otomobil 80 DR 159 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, 02 BF 148 plakalı otomobilde bulunan Sevim Güneysu, Beritan Karakuş, Beren Zeycan Karakuş, 80 DR 159 plakalı otomobilde bulunan sürücü Muharrem Kaya, Hacer Kaya, Metin Başer, Fatime Başer ile Serdar Çalışkan, 27 V 4571 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Düzyol yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
  Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Beren Zeycan Karakuş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İHA
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