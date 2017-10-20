20 Ekim 2017 Cuma

3 kişi yaralandı

Elazığ’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Elazığ Malatya Karayolunun 30. kilometresinde de meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

20 Ekim 2017 Cuma 10:53
3 kişi yaralandı

  İlk kaza, Elazığ Bingöl karayolu Organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AG 343 plakalı otomobil Elazığ istikametine seyir halinde olan Savaş T. İdaresindeki 49 F 0586 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Elazığ Malatya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası belli olmayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yaralanan 7 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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