İlk kaza, Elazığ Bingöl karayolu Organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AG 343 plakalı otomobil Elazığ istikametine seyir halinde olan Savaş T. İdaresindeki 49 F 0586 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Elazığ Malatya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası belli olmayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yaralanan 7 kişi olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İHA