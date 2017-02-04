04 Şubat 2017 Cumartesi

3 kilo uyuşturucu ile yakalandılar

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahıs üzerinde arama yaptı. Arama sonucu yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslardan biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:06
3 kilo uyuşturucu ile yakalandılar

  Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “30 Ocak Pazartesi günü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz Elazığ-Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında; Aynı gün saat 13.30 sıralarında uygulama noktasına gelerek şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan bir şahıs üzerinde yapılan arama sonucunda gizlenmiş vaziyette toplam daralı 920 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı otobüste yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs üzerinde yapılan aramada daralı 2 kilo 85 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma’ suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan bir tanesi tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya