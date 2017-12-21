21 Aralık 2017 Perşembe

3 çocuğunu yakmaya çalıştı!

Malatya’da üzücü olaylar yaşanıyor. Kentin göbeğinde bir baba, kendini ve 3 çocuğunu benzin dökerek yakmaya çalıştı. Olay yerine gelen aile fertlerine tehditler savuran baba, daha sonra da kaçtı.

21 Aralık 2017 Perşembe 09:36
3 çocuğunu yakmaya çalıştı!

Olay, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Hasan Mandalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç çocuk babası M.Y. (40) geçirdiği bunalım sonucu ailesinin evine gelerek bir kova dolusu benzini kendine ve çocuklarının üzerine döktükten sonra yakmaya çalıştı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.Y., aile fertlerine tehditler savurarak olay yerinden kaçtı. M.Y.'nin kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına aldığı olay sonrası aile fertleri karakola giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah3 çocuğunuYakmaya çalıştı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017