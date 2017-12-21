Olay, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Hasan Mandalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç çocuk babası M.Y. (40) geçirdiği bunalım sonucu ailesinin evine gelerek bir kova dolusu benzini kendine ve çocuklarının üzerine döktükten sonra yakmaya çalıştı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.Y., aile fertlerine tehditler savurarak olay yerinden kaçtı. M.Y.'nin kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına aldığı olay sonrası aile fertleri karakola giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.



İHA