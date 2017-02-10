10 Şubat 2017 Cuma

29 asker yakalandı

Eskişehir merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 29 asker yakalandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 09:49
29 asker yakalandı

  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirildi.

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR
  Sabah 07:00 saatinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü propagandası içeren kitap, yayın ve dijital veriler elde edildi. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda bulunamayan firari 8 şüpheli için de çalışmalar sürüyor.

GÖREVLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN YAKALANDILAR
  Öte yandan gözaltına alınanlar arasında 2 albay, 20 astsubay, 1 yarbay, 4 teğmen, 1 binbaşı, 1 uzman çavuş bulunurken, firari olan 8 şüpheli içerisinde 2 de albayın yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'inin ise görevlerine devam ederken yakalandığı bildirildi.

İHA
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