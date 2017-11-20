27 yaşındaki genç kafasından vurulmuş halde bulundu
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir genç kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.
20 Kasım 2017 Pazartesi 11:58
Arapgir ilçesine bağlı Derbeder Mahallesi’nde yol kenarında hareketsiz yatan yaralı bir genci gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri kafasından silahla vurulduğu belirlenen 27 yaşındaki V. E.'yi hemen hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati riskinin halen sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde delil çalışması yaparken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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