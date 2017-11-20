20 Kasım 2017 Pazartesi

25 rütbeli asker gözaltına alındı

Ağrı merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 rütbeli asker gözaltına alındı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:43
25 rütbeli asker gözaltına alındı

  Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde 3’ü ihraç 29’u muvazzaf olmak üzere 32 rütbeli askerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Kasım 2017 günü ilimiz merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 25 rütbeli asker yakalanarak gözaltına alınmıştır.7 şüpheli şahsın ise yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

İHA
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