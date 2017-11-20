Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde 3’ü ihraç 29’u muvazzaf olmak üzere 32 rütbeli askerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Kasım 2017 günü ilimiz merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 25 rütbeli asker yakalanarak gözaltına alınmıştır.7 şüpheli şahsın ise yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

İHA