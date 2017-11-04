İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce yapılan tespitler sonucunda cadde ve sokaklar üzerinde bulunan engelli vatandaşların araçlarını park etmeleri için ayrılmış engelli park yerlerinin hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılması, yaya yolu ve geçitleri üzerinde araç sürücülerinin Yönetmelikte belirtilen haller dışında park etmesi nedeniyle, başta engelli ve diğer yaya trafiğinin olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yine şehirlerarası otobüslerin karıştıkları kazalar incelendiğinde gece meydana gelen kazaların yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak meydana geldiği, kaza ve sonuçlarının ağır olduğu, ekseriyette kaza sonrası yaralanma ve ölümle sonuçlandığı görülmektedir.

BİN 465 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda ilimiz genelinde 28-29 Ekim 2017 günü yapılan özel denetimlerde yapılan 2 günlük yoğunlaştırılmış denetimler sonucunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 61/1-O (taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek), 61/1-N (yaya yollarına park etmek) ve 49/3 (ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve kullandırılması) maddeleri ve diğer maddelere istinaden bin 465 araç kontrol edilmiş ve bu maddeleri ihlal eden 210 adet araç ve sürücüsüne 50 bin 470 TL trafik idari para cezası uygulanmış 6 araç trafikten men edilmiştir.”

HABER MERKEZİ