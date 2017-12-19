Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 15 Aralık Cuma günü eş zamanlı 55 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda aralarında FETÖ soruşturmalarından dolayı haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 21 şüpheli ile birlikte toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 4 kadın küçük yaşta bebeklerinin bulunması nedeniyle adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHİR ÖZÇELİK