19 Aralık 2017 Salı

21 şüpheliden 17’si tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından FETÖ’ye yönelik olarak gerçekleştirilen ve 45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:23
21 şüpheliden 17’si tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 15 Aralık Cuma günü eş zamanlı 55 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda aralarında FETÖ soruşturmalarından dolayı haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 21 şüpheli ile birlikte toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 4 kadın küçük yaşta bebeklerinin bulunması nedeniyle adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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