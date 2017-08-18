18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Elazığ merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:15
20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütünün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanan 20 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

İHA
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